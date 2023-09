L’Unitre Modica elabora il programma del nuovo anno accademico

È stata una riunione alquanto partecipata e ricca di contenuti quella che, come preannunciato, su iniziativa dell’Unitre di Modica, ha avuto luogo a Modica presso il salone della Domus Sancti Petri. Nel corso dell’incontro, convocato e presieduto da Enzo Cavallo, è stata presentata e discussa una proposta del consiglio direttivo avente per oggetto il programma dell’anno accademico 2023/2024. Su tale proposta si è sviluppato un ampio dibattito, sono stati effettuati alcuni necessari approfondimenti ed acquisite diverse proposte per il suo miglioramento e per il suo ulteriore ampliamento . Ai soci è stata data la possibilità di intervenire e, inoltre, di esprimere, entro il 10 ottobre, la scelta che intende operare sui corsi, sui laboratori, sugli incontri tematici e sulle diverse iniziative proposte. L’incontro è servito anche per l’apertura del nuovo tesseramento.

È stato inoltre preannunciato che il nuovo anno accademico dovrebbe essere presentato ufficialmente il prossimo 20 ottobre presso il Teatro Garibaldi di Modica . Fra le altre attività si pensa di approfittare della disponibilità del Sindaco di Modica, Maria Monisteri, per una collaborazione a livello istituzionale quale associazione del terzo settore, per finalità di carattere sociale e di pubblica utilità.

“Dopo le positive esperienze dello scorso anno intendiamo partire col piede giusto – ha dichiarato il presidente Enzo Cavallo. Il programma prevede iniziative di vario genere che ci consentono di conoscere nuove persone e nuovi luoghi, di fare nuove esperienze e di rendersi utili per raggiungere incoraggianti obiettivi di utile socializzazione e di vita comune per coinvolgere quanti hanno bisogno di tenersi impegnati”.

