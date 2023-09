Vittoria. Incontri di animazione territoriale e pianificazione partecipata del GAL Valli del Golfo

Continua ciclo di incontri di animazione territoriale e pianificazione partecipata del GAL Valli del Golfo per definire la nuova Strategia

Nel territorio Ipparino il GAL VALLI DEL GOLFO è in prima linea per affrontare le sfide della nuova programmazione LEADER 2023-2027 con un approccio basato sulla partecipazione attiva della comunità. Questa iniziativa ambiziosa mira a promuovere uno sviluppo locale condiviso e sostenibile, coinvolgendo l’intera comunità dei 4 comuni: Vittoria, Gela, Comiso e Acate.

Con l’avvio della nuova programmazione 2023-2027, il GAL VALLI DEL GOLFO incontra gli attori del territorio allo scopo di individuare gli ambiti tematici e definire le linee di intervento specifiche su cui costruire la Strategia di Sviluppo Locale Partecipativo.

Una nuova tappa è prevista martedì 3 ottobre alle ore 10 a Palazzo Iacono a Vittoria a fare gli onori di casa il presidente del GAL VALLI DEL GOLFO, il sindaco Francesco Aiello.

Le attività di animazione territoriale condotte dal dott. Giuseppe Di Dio, direttore del GAL Valli del Golfo, che con tutto lo staff del GAL, guida i rappresentanti delle realtà socioeconomiche, istituzionali e della società civile, “persone risorsa” ed in generale gli stakeholder del comprensorio ipparino, lungo un percorso di pianificazione partecipata finalizzato alla presentazione, accurata descrizione e piena comprensione degli ambiti tematici su cui sarà possibile fondare la nuova strategia territoriale.

L’obiettivo di questo ampio coinvolgimento è creare una visione comune dei principali problemi che affliggono il territorio, identificare le cause sottostanti e individuare le risorse, le esigenze e le opportunità. Questo processo conduce alla definizione di una visione condivisa e di obiettivi comuni, rafforzando così il senso di appartenenza e il coinvolgimento della comunità nella creazione della SSL e nel lavoro del GAL VALLI DEL GOLFO. L’animazione territoriale e l’ascolto attivo sono le chiavi di volta di questo processo che precede la definizione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL). Con la consultazione della comunità locale, si prevede di costruire una Strategia di Sviluppo Locale che sia rappresentativa delle esigenze e degli obiettivi del territorio, contribuendo a promuovere uno sviluppo sostenibile e significativo nei 4 Comuni.

Il Presidente del GAL VALLI DEL GOLFO, sindaco Francesco Aiello, invita la cittadinanza a dare un contributo attivo all’iniziativa.

