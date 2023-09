Riunione a Catania dei sindaci dei Comuni Unesco del Val di Noto

Si è svolto mercoledì pomeriggio a Catania l’incontro dell’Unità Operativa del Sito Unesco “Città Tardo Barocche del Val di Noto”.

Presenti a Palazzo degli Elefanti i sindaci e i rappresentanti di tutti gli 8 Comuni innanzitutto per fare il punto sui bandi ministeriali riservati ai siti Unesco.

“Dopo un aggiornamento sul bando per la realizzazione di “visitor center” nei Comuni interessati, di cui Ragusa è capofila e per il quale si attende l’ufficializzazione della positiva graduatoria definitiva, – ha dichiarato il sindaco Peppe Cassì – ci apprestiamo a partecipare a un nuovo bando, stavolta dedicato all’accessibilità del patrimonio per le diverse forme di disabilità.

Non solo dai bandi passa però la ricerca di quei sostegni economici fondamentali per permettere al Distretto del Sud-Est di sviluppare concrete politiche di sviluppo. Daremo quindi il via a interlocuzioni pubbliche e private affinché le Istituzioni e le comunità siano coinvolte in un concreto cammino di valorizzazione del riconoscimento Unesco”.

