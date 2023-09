Ridimensionamento Scuole. Riunione dei Comuni: assente Scicli

Presso il Libero Consorzio Comunale a Ragusa si è tenuta la prima riunione per il dimensionamento scolastico provinciale.

Tutti i Comuni della Provincia erano presenti ad eccezione di Scicli.

Il Piano di dimensionamento della rete scolastica è lo strumento attraverso il quale gli Enti Locali propongono, con cadenza annuale, l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole al fine di avere istituzioni scolastiche con una popolazione definita dal legislatore come ottimale.

L’obiettivo del dimensionamento era, ed è, assicurare agli studenti la molteplicità di servizi che solo le unità di una certa dimensione consentono di offrire.

“Oggi, mentre lamentiamo i gravi e continui disagi che patiscono gli studenti costretti a spostarsi negli istituti siti negli altri comuni della provincia – lamenta il Partito Democratico di Scicli -, mentre vediamo i deleteri effetti della dispersione scolastica e della povertà educativa sulla fascia più giovane delle popolazione, ebbene, oggi la Giunta Marino perde un’altra, l’ennesima, buona occasione per essere presente nei tavoli che contano e provare a risolvere realmente e non con vuoti proclami i problemi dei cittadini, in questo caso quelli più giovani.

Siamo francamente sconfortati di fronte a questo palese e dichiarato disinteresse del Sindaco Marino di fronte alle necessità della comunità, la misura inizia ad essere colma e ci chiediamo quanto caro sarà il prezzo da pagare alle fine di questa sindacatura”.

