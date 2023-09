Ragusa. Concessione di voucher per la frequenza di centri diurni per minori disabili

Il Settore VII – Servizi alla Persona e Politiche dell’Istruzione del Comune di Ragusa comunica che è possibile presentare istanza per la concessione di voucher socio-educativi e socio-assistenziali per cittadini minori in situazione di certificata disabilità fisica o psichica residenti nel comune di Ragusa.

Il voucher è un titolo di servizio finalizzato all’acquisto e la fruizione di prestazioni necessarie per completare, integrare o potenziare i progetti di assistenza e di sostegno educativo all’integrazione sociale di minore in situazione di disabilità con la facoltà delle famiglie di individuare il “Centro Diurno” accreditato che risponda meglio ai bisogni del minore.

La scadenza dei termini per la presentazione delle istanze è fissata per il 05/10/2023.

Per la stessa data è possibile anche presentare domanda per l’ammissione di disabili adulti presso i Centri diurni accreditati con il Comune di Ragusa. Il Centro diurno è una struttura socio-assistenziale semiresidenziale che accoglie giornalmente persone con disabilità.

La modulistica necessaria alla presentazione delle istanze e scaricabile nel sito istituzionale del comune di Ragusa, www. https://www.comune.ragusa.it/it

Salva