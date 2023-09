Incidente a Ragusa, evita di investire gli operai di un cantiere e si schianta contro un muro

Avrebbe potuto avere conseguenze più gravi l’incidente di questa mattina, intorno alle 12, a Ragusa. Un’auto è finita contro un muro di pietra, dopo che il conducente ha evitato di colpire un camion fermo a bordo strada con accanto alcuni operai attorno. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 14 all’altezza di contrada Zucchi a Ragusa. L’uomo alla guida si è trovato davanti un cantiere dove si stavano effettuando i lavori e per evitare di investire le persone presenti ha svoltato bruscamente. Ha però perso il controllo della sua vettura e si è schiantato contro un muro di pietre a secco che delimita la carreggiata. Sul posto è giunta un’ambulanza che ha prestato le prime cure al conducente dell’auto e la polizia locale. La strada è stata momentaneamente chiusa al transito veicolare per consentire i soccorsi. Dopo la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza della strada, la circolazione è ripresa.

