Migranti nelle città iblee, l’Amministrazione pozzallese e la sezione Confcommercio operano in modo congiunto

L’Amministrazione comunale di Pozzallo e la sezione cittadina di Confcommercio, dopo avere raccolto le preoccupazioni espresse dai cittadini e dagli operatori commerciali, hanno deciso di portare avanti insieme un percorso univoco in relazione alla vicenda dell’eccessiva presenza di migranti che in questi giorni sta interessando la città marinara. “La diversità è un tesoro per la nostra città – è stato evidenziato in modo congiunto – ma richiede uno sforzo condiviso per garantire sicurezza, ordine e una convivenza armoniosa. Un progetto che deve diventare realtà coinvolgendo la Questura, i sindaci di tutta la provincia, che potenzialmente possono essere interessati dal fenomeno, le autorità politiche e militari, le organizzazioni datoriali e sindacali e la società civile: tutti assieme per affrontare le sfide correlate alla presenza dei migranti nelle nostre città. Riteniamo che insieme sia possibile costruire una comunità più forte e inclusiva per tutti, dove non solo doveri, ma anche diritti, sono garantiti per ciascun individuo. Tutto ciò per portare avanti un’azione basata su dati e informazioni accurate, mirata a creare una risposta coordinata e consapevole sui problemi concernenti l’immigrazione, anche alla luce dell’attivazione del nuovo centro realizzato nell’area Modica-Pozzallo e che, di fatto, coinvolge i Comuni di tutta la provincia”. L’Amministrazione comunale di Pozzallo e la sezione locale di Confcommercio sottolineano che “l’accoglienza deve garantire al 100% i servizi essenziali, evitando soluzioni parziali. Devono essere eliminate le problematiche che possono causare tensioni sociali tra i residenti del territorio”. Intanto, si è appreso che nel giro di poche ore più della metà dei migranti presenti nelle strutture territoriali sarà trasferita. Un risultato che dalle parti viene definito straordinario essendo frutto delle interlocuzioni avviate su più livelli.

Salva