Modica, rinviata a venerdì l’autopsia su Giovanni Giannone

E’ stata rinviata a venerdì prossimo l’autopsia, in un primo tempo prevista per martedì, sul cadavere di Giovanni Giannone, il consulente modicano 56enne, deceduto per infarto fulminante, all’Ospedale Maggiore mentre veniva sottoposto ad un esame di colonscopia. Alla base del rinvio, la rinuncia all’incarico da parte di uno dei consulenti nominati dalla magistratura ragusana. Saltano, a questo punto, anche i funerali, che avrebbero dovuto tenersi giovedì mattina nel Duomo di San Giorgio.

A questo punto non è escluso che le esequie possano slittare a lunedì.

Il fatto si è verificato lunedì mattina, 18 settembre. Giannone poco prima aveva salutato alcuni amici, dando appuntamento “a fra un’oretta, per fare colazione insieme”.

