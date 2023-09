Calcio. Il Santa Croce non ingrana, passa la Jonica

Il Santa Croce calcio non riesce proprio a ingranare e dopo la sconfitta casalinga all’esordio in campionato, bissa con lo stesso punteggio la gara di domenica pomeriggio contro la Jonica. Così come si era concretizzata quella contro il Real Siracusa, la sconfitta contro gli jonici è stata l’esatta fotocopia di quella di quindici giorni fa. Il metodo di esecuzione non si è discostato di un millimetro e, infatti, alla Jonica è bastato solo sfruttare l’unica conclusione nello specchio della porta biancazzurra, per riuscire a passare in vantaggio e poi controllare gli sterili attacchi dei locali. Alla squadra di Galfano non è bastata una buona ora di gioco per raddrizzare il risultato e alla fine si sono così concretizzati i primi tre punti della stagione degli jonici, mentre in casa Santa Croce ci si lecca le ferite e si rimurgina per l’evidente passo indietro, dopo, la buona prestazione di sabato scorso. La società, intanto, dopo questa sconfitta ha deciso di fare quadrato intorno alla squadra e fino a nuovo ordine sarà indetto il totale silenzio stampa da parte di ogni elemento del team.

