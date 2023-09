Scicli. “Sviluppo sostenibile, Acqua, Agricoltura nella cooperazione europea”

All’interno della Settimana dell’Ambiente 4° edizione, che si svolgerà in Provincia di Ragusa dal 22 al 30 Settembre 2023, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, in collaborazione con il Comune di Scicli e SVI.MED ETS., organizza la conferenza dal titolo “Sviluppo sostenibile e Agenda 2030 – Nexus Acqua/ Agricoltura nella cooperazione europea” che si terrà il prossimo 29 settembre 2023 dalle 16.00 alle 18.30 a Scicli presso Palazzo Spadaro.

La conferenza ha l’obiettivo di informare la comunità sul tema dell’importanza del riciclo, riuso e recupero delle risorse idriche per la produzione di cibo e fornire informazioni e focus sui risultati raggiunti dai progetti di cooperazione europea che gli Enti e le associazioni del territorio stanno portando avanti per attuare strategie di riutilizzo a fini agricoli delle risorse idriche, coinvolgendo anche i vari enti che sono preposti alla gestione delle acque ad uso agricolo.

La conferenza, dopo i saluti istituzionali da parte del Comune di Scicli e dal Commissario del Libero Consorzio e da parte delle associazioni locali, è strutturata secondo i seguenti interventi:

– presentazione delle nuove strategie di risparmio idrico per un’agricoltura sostenibile e di qualità, all’interno del progetto EAUSIRIS “Nuova strategia di gestione delle acque e dei suoli e implementazione di tecnologie verdi per l’agricoltura resiliente ai cambiamenti climatici”. Per la Sicilia il progetto è portato avanti dal Consorzio di Bonifica di Ragusa con il supporto scientifico del Di3A (Dipartimento Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania) e del CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria) di Acireale e il Consorzio di tutela “Arancia di Ribera DOP”. Soggetto capofila è il MEDREC (Centro Mediterraneo per le Energie Rinnovabili);

– presentazione dei nuovi modelli di coltivazione per una maggiore sostenibilità delle produzioni agricole, all’interno del progetto INTESA “Innovazione nelle tecnologie a sostegno dello sviluppo sostenibile dell’agroindustria”. Il progetto è portato avanti, per la parte siciliana, da So.Sv.I, Moncada OP e il supporto scientifico del CREA DC di Palermo che presenterà i risultati della sperimentazione fatta a Ispica presso una serra pilota in aeroponica;

– presentazione dei risultati del progetto MEDWAYCAP “The Mediterranean pathway for Innovation Capitalisation toward an urban-rural integrated development of Non-Conventional Water Resources” che vede coinvolti enti pubblici, camere di commercio, centri di ricerca e università provenienti da 7 diversi paesi del Mediterraneo: Grecia, Italia, Egitto, Malta, Palestina, Tunisia e Giordania e che sarà presentato da Svi.Med ETS – Centro EuroMediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile;

– presentazione dei risultati del progetto TRESOR “Trattamento delle acque reflue e dei fanghi e loro riuso sostenibile in agricoltura” curato in Sicilia dal Comune di Scicli, Ufficio Tecnico, con il supporto del Dipartimento Di3A dell’Università di Catania e dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana. Cuore pulsante del progetto sono i due impianti dimostrativi di fitodepurazione, di cui uno situato nel territorio di Scicli presso c.da Piano Conti – Cammarelle.

Destinatari principali della conferenza sono tecnici, agronomi, studenti, imprenditori agricoli, ricercatori e cittadini interessati ai progetti di gestione delle risorse idriche nel territorio provinciale.

I progetti EAUSIRIS, INTESA e TRESOR sono cofinanziati dal programma di cooperazione transfrontaliero ENI ITALIA TUNISIA, il progetto MEDWAYCAP è cofinanziato dal programma di cooperazione transnazionale ENI CBC MED, che coinvolge i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, sia dal lato UE sia dal lato del Nord-Africa e del Medio Oriente. Tali programmi in generale hanno l’obiettivo di promuovere uno sviluppo economico, sociale e territoriale giusto, equo e sostenibile, al fine di favorire l’integrazione transfrontaliera e valorizzare i territori e le risorse dei Paesi partecipanti.

La partecipazione all’evento produrrà 0,312 CFP per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali.

