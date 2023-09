Basket. Passalacqua Ragusa vince il quadrangolare “Terranova”

La Passalacqua Spedizioni Ragusa di basket vince il quadrangolare “Terranova” di Agropoli, battendo Campobasso e Roma, nella settimana che precede l’Opening day di Schio, nel quale la formazione di coach Lino Lardo se la vedrà con la Virtus Bologna, fresca vincitrice della Supercoppa (palla a due domenica 1 ottobre alle ore 14,00). Priva di Silvia Pastrello, rimasta a Ragusa per un attacco influenzale, la Passalacqua si è ben comportata in entrambi gli incontri, vinti rispettivamente con il punteggio di 69-61 e 71-55. “Ma al di là dei risultati, che comunque ci fanno certamente piacere così come ci fa piacere avere portato a casa il primo posto, la cosa importante sono i segnali positivi che abbiamo avuto – rileva coach Lardo – abbiamo giocato contro due squadre importanti come Campobasso e Roma e rispetto alle due precedenti partite con Sassari stavamo meglio, le ragazze hanno smaltito i carichi e hanno messo in campo più velocità, hanno tenuto la difesa intensa per tutti i quaranta minuti e in generale c’è stata una bella applicazione relativa a tutto quello su cui abbiamo lavorato in queste settimane. Poi è chiaro che ci sono sempre cose da migliorare e su cui lavorare, per esempio in attacco c’è da migliorare la circolazione di palla in alcuni momenti ma mi è piaciuta la voglia di correre e abbiamo fatto buone giocate. Abbiamo questa settimana che ci porterà alla prima di campionato. Le ragazze sono vogliose di lavorare e di cominciare con i primi incontri ufficiali”.

Salva