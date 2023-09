Italvolley femminile perde 3-1 dalla Polonia. Esame di riparazione a maggio 2024

Si complicano le cose per l’Italia di Mazzanti, tecnico che ora rischia grosso, dopo la sconfitta contro la Polonia per 3-1. Ma non tutto è perduto anche se una vittoria stasera avrebbe permesso di preparare con più serenità il 2024 e l’avvicinamento alle Olimpiadi parigine. Ora le azzurre cercheranno la qualificazione a maggio nel torneo VNL che assegna gli ultimi quattro posti disponibili per la prossima rassegna a cinque cerchi. L’Italia punta tutto sul primo posto che occupa nel ranking Fivb. Le escluse al termine di questi tornei preolimpici, infatti, possono sperare nel ripescaggio tramite il punteggio che occupano nel ranking mondiale. Naturalmente adesso dopo tante voci e chiacchiere corse in questi mesi sulle scelte operate da Ct Davide Mazzanti la Federazione, sarà costretta a prendere una decisione che non esclude l’esonero del tecnico marchigiano ,circondato dalle polemiche dopo l’esclusione dal sestetto titolare del libero Mochi De Gennaro, Paola Egonu, Lucia Bosetti e Cristina Chirichella, alle quali si aggiungono le delusioni patite di recente nell’europeo, sconfitte in semifinale dalla Turchia e la mancata qualificazione di questa sera nel torneo preolimpico giocato in Polonia.

Salva