Altra lite a Scicli. Stavolta teatro è stato Largo Gramsci nei pressi di Corso Mazzini. Un tunisino è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni. E’ accaduto la sabato sera, intorno alle 21. Non è stato chiarito se nella lite sia stata utilizzata una una bottiglia o un coltello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Scicli, che stanno operando per ricostruire quanto avvenuto.

