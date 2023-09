Confimprese. “Eventi per animare il centro storico di Ragusa “

Piazza San Giovanni, a Ragusa, per una sera, si anima. Grazie all’iniziativa del presidente territoriale di Confimprese, Peppe Occhipinti, che ha voluto, a proprie spese, organizzare una serata musicale. Un evento che, secondo Confimprese iblea, va riproposto con una sinergia tra pubblico e privato.

‘La presenza di tante famiglie in piazza San Giovanni ci fa ben sperare -spiega Salvo Scollo, componente del direttivo di Confimprese-da tempo non si vedeva così tanta gente in centro ad ascoltare della buona musica. In questi anni, purtroppo, il centro storico e’ stato abbandonato al suo destino nonostante i tantissimi proclami e promesse d’impegno. Bisogna che tutti quanti inizino a considerare il centro ‘casa nostra’ . Il progressivo abbandono e la perdita, negli ultimi anni, di importanti servizi ed attività commerciali, impongono un dialogo non più rinviabile tra gli attori istituzionali deputati al rilancio di una delle zone più belle della nostra città. Si chiede da più parti, e ormai da tempo, una maggiore attenzione al decoro urbano e alla salvaguardia del patrimonio immobiliare”.

Una sinergia tra pubblico e privato per organizzare al meglio i prossimi eventi natalizi.

“Occorre una programmazione a medio e a lungo termine -aggiunge Scollo – con un confronto continuo con l’amministrazione comunale. Non si può pensare al ripopolamento del centro storico senza organizzare eventi o appuntamenti culturali. In questi anni poco o nulla e’ stato fatto. Vogliamo creare una rete tra cittadini, realtà del territorio e amministrazione pubblica, nell’ottica di promuovere attivamente e valorizzare il centro storico”.

