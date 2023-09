Gesti 2023. Delegazione Uici iblea visita le saline di Marsala

Nel contesto del progetto “Gesti 2023”, l’Unione italiana ciechi di Ragusa ha proceduto “Sulle orme di Enea, profumi e colori d’occidente”. “Sono stati tre giorni pieni di emozioni, sorrisi, scoperte e riscoperte” spiegano dall’Uici Ragusa grazie alla missione guidata dal presidente Salvatore Albani lungo la Sicilia occidentale e, in particolare, in territorio di Marsala. “Abbiamo visitato un borgo medievale, goduto della bellezza del mare e dei tramonti – sottolinea il presidente Albani – ma non solo. Abbiamo preso un battello e visitato un’isola incontaminata incuriositi dai reperti fenicio-punici. E, poi, abbiamo avuto la possibilità di immergerci in diverse culture visitando un solo quartiere. Ma, soprattutto, abbiamo avuto l’opportunità di diventare un “salinaio per caso”, scoprendo quali sono le procedure per creare il sale, lo abbiamo raccolto e ci sembrava di camminare sulla neve, abbiamo toccato con mano i cristalli di sale, entusiasti di riscoprire i colori, i sapori e gli odori della natura, immergendoci nella meraviglia della salina. In particolare, volevamo ringraziare Saline Ettore e Infersa per averci offerto questa esperienza unica, ma soprattutto ringraziamo la guida Alida che, con la sua sensibilità, chiarezza e disponibilità, ci ha portato a vivere questa splendida realtà. Dove tutto è rimasto come un tempo, facendoci compiere un’esperienza sensoriale particolare, che ci ha fatto comprendere a pieno che cosa significa essere un salinaio”.

