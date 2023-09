Corretta gestione del cane. L’ASP Ragusa propone corso gratuito

L’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Igiene Urbana Veterinaria e Randagismo dell’ASP di Ragusa, in collaborazione con il comune di Ragusa, organizza un corso di formazione per proprietari di cani, denominato “La corretta gestione del cane”. Possono partecipare tutti i cittadini proprietari di cani o anche solo interessati agli argomenti trattati. Il corso è conforme al decreto ministeriale 26 novembre 2009 ed è diretto anche a coloro che sono obbligati dai sindaci, tramite ordinanza, ad acquisire il patentino perché proprietari di cani che hanno morso persone o altri animali.

Le lezioni del corso si terranno da lunedì 2 ottobre a venerdì 6 ottobre, in cinque sessioni pomeridiane (dalle 17.30 alle 19.30) presso la Sala conferenze del Settore VII – Sviluppo Economico, Zona Artigianale di Ragusa. I docenti sono medici veterinari della ASP di Ragusa formati dal “Centro Nazionale di Referenza per la Formazione in Sanità Pubblica Veterinaria”, per lo svolgimento di attività di docenza nei “percorsi formativi per i proprietari dei cani” che prevedono il rilascio del patentino.

Durante il corso verranno trattati i seguenti argomenti: educazione del cucciolo, comportamento del cane adulto, prevenzione dei comportamenti aggressivi, gestione sanitaria del cane e doveri del proprietario. L’iscrizione è obbligatoria. La domanda va presentata esclusivamente tramite e-mail inviando l’apposito modulo compilato in ogni sua parte all’indirizzo: anagrafecanina@asp.rg.it. Il modulo è scaricabile al link seguente: https://www.asp.rg.it/images/PDF/news/Richiesta_iscrizione_RAGUSA_02102023.pdf

Il corso è a titolo gratuito e a numero chiuso. Le richieste di iscrizione saranno accettate in ordine cronologico, fino al raggiungimento di 80 iscritti, e dovranno pervenire entro e non oltre il 28 settembre. Al fine del rilascio del patentino e/o dell’attestazione di frequenza, alla richiesta d’iscrizione deve essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento e del numero di Codice Fiscale.

