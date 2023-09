Avola. Settimana teresiana nella Chiesa di S. Maria di Gesù

Dal 23 al 1 ottobre si terrà ad Avola presso la Chiesa di Santa Maria di Gesù una settimana teresiana caratterizzata da iniziative organizzate per festeggiare S. Teresa del Gesù bambino nell’ottica di un ripensamento – afferma il parroco don Paolo Trefiletti – “del rapporto tra il cristiano e la comunità”.

Il programma prevede, il 26 settembre alle ore 18,15, una catechesi sul tema “Certezza del Paradiso come principio di libertà in S. Teresa”, a cura del dott. Michele Caldarella di Catania; il 27 settembre alle ore 19.00 si terrà un incontro- dibattito con il professore modicano Domenico Pisana sul tema “Teresa per una nuova evangelizzazione in un mondo che cambia. La Magna Charta dell’evangelizzazione (Mt 5,1-12)”; tra le altre iniziative un incontro missionario sul tema “Parrocchia sinodale e missionaria” con don Luigi Vizzini di Rosolini alle ore 18.00 del 29 settembre, e una catechesi missionaria sul tema “La missione secondo lo stile di prossimità(sale, luce, seme, lievito) ” il 30 settembre alle ore 18.00 a cura della dott.ssa Carmela Giurdanella dell’Ufficio Missionario Diocesano.

L’intensa settimana vedrà anche momenti di preghiera e diverse celebrazioni eucaristiche con la presenza di Don Amedeo Ciardi, Don Chistopher Fava, Padre Antonio Mascali della Basilia Maria Annunziata di Catania, don Salvatore Cerruto, rettore della Basilica Cattedrale S.Nicolò di Noto, Padre Francesco Genco di Catania.

Il senso che connoterà la settimana è tutto nelle parole di don Paolo Trefiletti, che nel depliant scrive fra l’altro: “Non si tratta semplicemente di sentirsi in una certa relazione con la comunità , ma di mettersi in cammino per capire “come” Gesù ci vuole parte della Chiesa”.

