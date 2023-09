Asfalto nuovo per alcune strade di Vittoria e Scoglitti

In arrivo per il Comune di Vittoria 1.228.767,02 di euro, somme di compensazione pagate dalla società che ha istallato parchi fotovoltaici sul territorio. La somma corrisponde agli oneri di compensazione relativi alla realizzazione delle strutture e proviene dalla società EDPR Sicilia PV S.r.l. che ha realizzato diversi impianti fotovoltaici nel territorio vittoriese. Si tratta di un progetto avviato qualche tempo fa che porta i suoi benefici alle casse comunali. La Giunta Municipale ha deliberato l’utilizzo delle somme, derivanti dal compenso dell’istallazione e funzionamento degli impianti, per le opere di rifacimento del manto stradale di alcune arterie dell’abitato urbano di Vittoria e Scoglitti.

