Il Santa Croce calcio contro lo Jonica per trovare il sorriso

La terza giornata del campionato di Eccellenza vedrà il Santa Croce calcio ritornare a giocare fra le mura amiche per affrontare l’insidiosa Jonica FC. Gara tosta e dal grande coefficiente di difficoltà per la squadra di Galfano che dopo l’ottimo pareggio di domenica scorsa a Misterbianco dovrà dare conferma della buona prestazione fatta in terra etnea. La ricerca della continuità dei risultati sarà il refrain della gara contro gli jonici che a loro volta vorranno cancellare quello zero che li costringe ad occupare l’ultimo posto in graduatoria.

Gli avversari di domenica, di sicuro hanno un valore superiore alla classifica attuale e l’ottima rosa a disposizione di mister Furnari li legittima a essere fiduciosi per il futuro.

Il Santa Croce sa benissimo di non dover sottovalutare la Jonica e, soprattutto, ci tiene tanto a centrare la prima vittoria in casa della stagione. Mister Galfano potrà contare su l’intero organico, ma, come sempre le decisioni sulla formazione iniziale, saranno prese nei minuti che anticiperanno il fischio d’inizio.

La gara si giocherà domenica pomeriggio e avrà inizio alle ore 15.30. A dirigere la contesa sarà il signor Giorgio Fragalà della sezione arbitrale di Acireale che sarà assistito dal signori Rubino e Fraggetta entrambi della sezione arbitrale di Catania.

