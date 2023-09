Monaca, Ispica. “Un provvedimento che non arriva nonostante ordinanza emanata un anno fa”

“Cerchiamo una raccomandazione del sindaco. Per ottenere risposte rispetto a provvedimenti che, purtroppo, non arrivando in via ordinaria, nonostante tutte le procedure siano in regola, hanno evidentemente bisogno di una spintarella”. E’ quanto afferma, in modo provocatorio, in un video diffuso sui social, il consigliere comunale Paolo Monaca di Cambiamo Davvero Ispica, da sempre vicino alle posizioni di Cateno De Luca. “La vicenda è molto semplice – spiega Monaca – e si riferisce a una scuola privata (nido, primaria e secondaria), con una settantina circa di studenti, che si chiama “Al di là delle stelle School” e che è situata tra le vie Belice e Campania. I responsabili dell’istituto, nell’agosto del 2022, quindi più di un anno fa, avevano inoltrato una apposita richiesta al Comune per la realizzazione di due stalli di sosta riservati, dinanzi alla sede scolastica, per i disabili e per le mamme in dolce attesa. L’istanza era stata quasi subito accolta tanto è vero che già l’8 settembre del 2022 l’ordinanza del Comune è stata emessa. A distanza di oltre un anno, però, di questi stalli neppure l’ombra. Nei mesi scorsi ero stato interessato della vicenda, mi sono informato con gli uffici competenti, ho sollecitato l’attuazione del provvedimento, ma niente. Adesso, in più, la beffa oltre al danno. Infatti, il Comune, in concomitanza con l’avvio del nuovo anno scolastico, ha disposto il rifacimento della segnaletica orizzontale in pratica dinanzi a tutti gli edifici scolastici cittadini ma degli stalli di sosta in questione, pur a fronte dell’ordinanza di cui abbiamo detto, neppure l’ombra. Ecco perché, a questo punto, riteniamo opportuno che il sindaco fornisca a questa scuola una raccomandazione perché i titolari dell’istituto, dopo un’attesa così lunga e dopo che la segnaletica orizzontale in prossimità degli istituti scolastici è stata rifatta ovunque, meno che dalle loro parti, si sentono mortificati. Qualcuno può ritenere che, magari, questo non è il problema prioritario per la nostra città. Ma sono convinto che ogni attività privata e ogni cittadino, in possesso di adeguato supporto documentale, come in questo caso, non debba alzare la voce per fare valere i propri diritti. Ed è opportuno che ci sia chi dica come stanno le cose perché, altrimenti, tutto passerebbe sotto silenzio. E non è così, ovviamente, che può funzionare. Vorrei chiudere dando voce agli interrogativi della scuola. Come mai da oltre un anno il Comune non ha dato seguito a un proprio provvedimento? La ditta esterna, incaricata dal Comune da qualche settimana, perché è intervenuta nelle altre scuole pubbliche e private e non anche in questa? Negligenza della ditta o degli uffici comunali che hanno predisposto gli interventi?”.

