Vittoria. Ultimi giorni per la partecipazione al bilancio partecipativo

“Il processo di formazione del bilancio partecipativo, – dichiara l’assessore Giuseppe Fiorellini – per quanto ci riguarda non è solo un obbligo di legge, ma la necessità di coinvolgere le migliori energie che la Città esprime, nella costruzione di politiche pubbliche. Il bilancio partecipativo è soprattutto, l’occasione per costruire forti legami verticali tra la città legale e la città reale, e contemporaneamente uno strumento che può creare solidi legami orizzontali tra i cittadini le loro organizzazioni sociali. Sono diverse ad oggi le idee pervenute, e riteniamo che ancora tanti cittadini, singoli o associati, possano esprimere idee utili alla crescita complessiva della nostra città.

Invito, pertanto, chi non l’avesse già fatto a inviare proposte progettuali, per allargare, ancora di più, la base della partecipazione sociale.

Informiamo, pertanto, ogni cittadino interessato, che le proposte progettuali per la partecipazione al Bilancio partecipativo 2023 possono essere presentate sino alle ore 12 di Venerdì 29 settembre 2023. Le proposte dovranno essere redatte sulla scheda di partecipazione che può essere scaricata dal sito dell’Ente all’indirizzo www.comunevittoria-rg.it. Le schede progettuali potranno pervenire via PEC all’indirizzo: protocollogenerale@pec.comunevittoria-rg.it o tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente, via Bari, n. 83”.

