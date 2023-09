Ragusa. “Il Grande Gatsby” al teatro Marcello Perracchio

Arriva anche a Ragusa l’intramontabile racconto de “Il Grande Gatsby”, lettura scenica con Alessio Vassallo, in scena il giorno 30 settembre alle 21 al Teatro Marcello Perracchio.

Uno spettacolo che trasforma il teatro nello lo specchio di una società scintillante, animata dal fascino del jazz e dei balli sfrenati. Tratto dal celebre romanzo di Fitzgerald, “Il Grande Gatsby” è una storia intrisa di fascino e mistero.

Seguendo la vicenda di Jay Gatsby, conosciamo l’uomo misterioso e affascinante che, con la sua ricchezza smisurata, organizza sontuose feste nella speranza di attirare l’attenzione della sua amata di gioventù, Daisy Fay.

Con le musiche di Antonio Bucci e la regia di Alessandra Pizzi, lo spettacolo rientra nel format “Metti un libro a teatro” per far rivivere i grandi intramontabili classici della letteratura, sempre attuali e vicini a tutti noi.

Lo spettacolo è prodotto da ERGO SUM, con il sostegno del MIC (Programma FUS 2022 – 2024), in collaborazione con il comune di Ragusa.

I biglietti in vendita su: https://www.ciaotickets.com/biglietti/il-grande-gatsby-ragusa o presso la tabaccheria Sparato Maria in Via G. La Pira 21/23, Ragusa. Per ulteriori informazioni telefonare al 3279097113.

