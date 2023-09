Modica. Lavori Madonna delle Grazie: la DC incontra i residenti

Il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana, su iniziativa del consigliere Caruso, ha promosso un incontro con i residenti della zona attigua alla Chiesa della Madonna delle Grazie il cui sagrato è interessato da lavori di ammodernamento e rifunzionalizzazione. Presenti per lo scudo crociato anche il capogruppo Piero Covato ed i consiglieri Floridia e Civello. All’incontro, che si è svolto presso la sala Spadaro a Palazzo S. Domenico, hanno partecipato anche il Sindaco, e parte della Giunta formata dagli Assessori Samuele Cannizzaro, Drago e Antoci. Sono stati tanti gli argomenti toccati durante la riunione a cominciare, ad esempio, dagli spazi destinati ai parcheggi, da sempre tasto dolente soprattutto se si parla di centro storico. “E’ stato dato incarico ad un geologo di studiare la fattibilità circa la realizzazione di uno spazio destinato ai parcheggi in via Mercè nella collina di Monserrato. Abbiamo inoltre illustrato come una delle aiuole previste dal progetto iniziale è stata ridotta per recuperare qualche posto auto”. Altro tema importante quello della sicurezza, da sempre invocata a gran voce dai residenti: A tal fine è stato comunicato che il Comune di Modica ha vinto un bando per impianti di videosorveglianza da 250 mila euro, una parte consistente dei quali verrà destinata proprio a questa zona. Inoltre verrà incrementata l’illuminazione pubblica che contribuirà sicuramente al miglioramento del senso di sicurezza di ognuno dei residenti. Per quanto riguarda le tempistiche di chiusura del cantiere riteniamo che realisticamente possa fissarsi la data della prima settimana di novembre salvo condizioni meteo avverse che potrebbero fare slittare di qualche giorno la chiusura”.

