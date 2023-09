Coppa Italia, calcio. Il Modica vince col Real Siracusa

Quinta vittoria stagionale su altrettante gare disputate per il Modica del presidente Mattia Pitino. I rossoblù mercoledì si sono aggiudicati il match di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Real Siracusa, l’altra formazione insieme proprio ai modicani, a punteggio pieno in campionato. Le reti sono state messe a segno al 1′ con un capolavoro di Manfrè, all’esordio da titolarea, e al 90′ da Guerci. Al 39′ pericoloso sempre Mafrè di testa su cross di Azzara sul quale compie un miracolo Aglianó. La prima rete, come si diceva, quando il cronometro segnava ancora il 3o”:Palermo lancia Manfrè che mette la palla alle spalle del portiere con un pallonetto chirurgico.



