Lo psicologo delle cure primarie in soccorso dei giovani

E’ stato approvato ieri in Commissione Bilancio, della quale fa parte l’Onorevole Ignazio Abbate, il disegno di legge che prevede l’istituzione della figura dello Psicologo delle cure primarie a disposizione dei cittadini ed in particolare degli istituti scolastici. La figura dello psicologo delle cure primarie è prevista a carico del servizio sanitario in numero di due ogni 50 mila abitanti. Il suo compito sarà quello di intercettare e diminuire il peso crescente dei disturbi psicologici della popolazione, costituendo un filtro sia per i livelli secondari di cure che per il pronto soccorso. “Troppo spesso negli ultimi tempi – commenta l’Onorevole Abbate – abbiamo assistito a tragedie dovute a sofferenze psicologiche inespresse o comunque non comprese dalla società. Da tempo aspettavamo l’istituzione di una figura che potesse lavorare dentro la società, capire il malessere e fornire tutto il supporto possibile per curarlo. Personalmente mi sono battuto affinchè ne fossero previsti almeno due ogni 50 mila abitanti perché credo tantissimi nella valenza di questo progetto. Immagino che tale servizio sarà particolarmente presente nelle nostre scuole, là dove i giovani passano gran parte del loro tempo e dove spesso si annidano problematiche che rimangono sconosciute ai genitori. Plaudo all’azione del Presidente della Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari, On.Giuseppe Laccoto per aver accolto questo disegno di legge che era fermo da tempo”.

