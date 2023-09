Modica. Confronto tra Amministrazione e direttivo Confcommercio

Il nuovo direttivo sezionale di Confcommercio Modica, guidato dal presidente Giorgio Moncada, è stato calorosamente accolto, questa mattina, a palazzo San Domenico dall’amministrazione comunale. La visita, molto cordiale, è stata caratterizzata da una discussione proficua su argomenti che riguardano le politiche economiche, turistiche, commerciali e dei servizi, tutti finalizzati a promuovere il benessere della comunità locale. Le parti hanno messo in rilievo come questa sinergia tra settori sia fondamentale per il futuro di Modica. Condivisione del lavoro e ragionamento di squadra – come dice il presidente, Moncada quando descrive il metodo di lavoro che l’organismo cittadino di Confcommercio Modica vuole portare avanti – sono elementi che caratterizzano la nostra amministrazione. Il turismo, poi, è uno degli obiettivi immediati e primari nel mio mandato e, per raggiungerlo, il confronto con i commercianti è fondamentale. Sul piano della concretezza e per garantire maggiore sicurezza agli operatori commerciali di Modica, l’occasione di questo incontro è stata utile per annunciare una maggiore vigilanza nel centro storico, anche grazie a strutture private che coadiuveranno il lavoro della polizia locale. Siamo anche nella fase conclusiva di una ricognizione delle esigenze degli operatori commerciali di Modica, proprio per avere un quadro esaustivo delle esigenze. Accolgo con piacere la disponibilità mostrata da Confcommercio con questa visita ed auguro al presidente, Moncada, e a tutto il direttivo cittadino, formato da volti nuovi e qualche eccellente conferma, un ottimo lavoro”.

“Come direttivo – chiarisce il presidente Moncada – ci siamo voluti presentare all’amministrazione per trovare nuovi percorsi di collaborazione. Il nostro è un organismo intermedio fondamentale in quanto racchiude gli interessi degli associati e tutela le esigenze del terziario di mercato. Proponiamo, oltre alla collaborazione, la possibilità di intavolare una linea di programmazione e ascolto oltre alla richiesta di essere ascoltati, instaurando un dialogo che possa essere il più proficuo possibile. Le richieste? Maggiore sicurezza, puntare sul turismo come volano per la crescita economica del turismo, favorire la vivibilità sempre di più e migliorarla, in particolare, nel centro storico che deve diventare ancora più che in passato il nostro biglietto da visita. Voglio precisare che costituiremo una serie di tavoli di lavoro che ci daranno l’opportunità di lanciare numerosi progetti per il futuro di Modica. Si può anche pensare di avviare la costituzione di tavoli permanenti di collaborazione a braccetto con l’Amministrazione comunale e di concerto con gli altri organismi intermedi. Desidero sottolineare il fatto che ci piace essere concreti. Poche, pochissime parole e tanto, ma tanto lavoro concreto. Piccole e costanti “cose” all’interno di una progettualità più ampia. Il commercio vive ogni giorno ed ogni giorno ha necessità di risposte pratiche ed immediate”.

Dal canto suo, Gianluca Manenti, ha spiegato: “Stiamo riscoprendo, qualora ce ne fosse di bisogno, che la sinergia, il procedere a braccetto con le istituzioni, favorire le dinamiche dello sviluppo, conduce a traguardi importanti. Ancora di più se, come nel nostro caso, crediamo nel territorio. La nostra politica sindacale è strettamente correlata alla necessità di sviluppare economia. Lo abbiamo già dimostrato con tutte le iniziative poste in essere e che speriamo di replicare anche a Modica. Una proposta molto interessante è quella dei distretti del commercio. Dobbiamo lavorare insieme nel tentativo di portare a casa risultati interessanti”.

