Ciclismo. Nove atleti modicani pronti per attraversare l’Italia

È tutto pronto per l’avventura di nove ciclisti modicani. Saverio Bonomo, Francesco Cappello, Peppe Fede, Giovanni Gennuso, Rosario Iemmolo, Gaetano Lasagna, Fabio Nifosì, Enzo Roccasalva e Giorgio Ruta (nella foto) partiranno domani sera, giovedi 21, alle 19.30 dal Piazzale Bruno, a Modica, e si muoveranno verso Cesenatico. Domenica, infatti, prenderanno parte alla 52esima edizione della Nove Colli, la gara internazionale che richiama a Cesenatico ciclisti provenienti da ogni parte del mondo.

Oltre alla competizione ciclistica, i bikers modicani tenteranno un’altra impresa: l’indomani, infatti, saranno in 7 a partire da Cesenatico per raggiungere Modica, attraverseranno l’Italia visitando diverse città. Le tappe principali prevedono il passaggio da Giulianova, San Giovanni Rotondo, Matera, Cosenza, Villa San Giovanni, Messina, Catania e Siracusa.

A rendere ancora più importante l’impresa, c’è il grande supporto che diverse aziende hanno voluto dare al gruppo: sono ben 36, infatti, le imprese che stanno sponsorizzando la traversata. “È tutto pronto per la partenza. Porteremo Modica in ogni città che attraverseremo – dicono dal gruppo – Ringraziamo tutti coloro che stanno credendo nel progetto, tutti gli sponsor. Ci alleniamo da mesi: l’anno scorso abbiamo circumnavigato la Sicilia ma quest’anno vogliamo spingerci più in alto”.

I nove bikers sono già pronti ad affrontare la sfida: l’appuntamento, quindi, è per domani sera alle 19.30 presso il Piazzale Bruno, a Modica.

