La DC di Modica si congratula per la nomina dell’On. Abbate a vicesegretario del Partito

Il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana di Modica si complimenta con il proprio leader, On.Ignazio Abbate, per il prestigioso incarico di vice segretario vicario del partito che gli è stato conferito in occasione del Congresso Regionale della DC, svoltosi lo scorso sabato a Palermo. “Vogliamo esprimere le nostre più sincere congratulazioni per la recente nomina a Vicesegretario Vicario della Democrazia Cristiana della Regione Sicilia. È con grande emozione che abbiamo vissuto il momento, presenti là in sala, sempre al tuo fianco. Sembra ieri che Tu abbia iniziato la tua carriera politica, eppure in così breve tempo hai raggiunto una delle più alte cariche del nostro partito. Questo traguardo dimostra chiaramente la Tua dedizione, la Tua passione e la Tua capacità di guidare e rappresentare il nostro Partito con integrità e impegno. Abbiamo sempre creduto che la strada politica fosse quella giusta, basata su principi solidi e una visione chiara per il futuro della Sicilia e dell’intera nazione. Le azioni che hai portato avanti, hanno costantemente confermato questa convinzione, dimostrando un profondo impegno per la democrazia, la giustizia sociale e il benessere dei cittadini. Oggi, mentre assumi questo nuovo incarico di responsabilità all’interno del partito, siamo certi che continuerai a lavorare instancabilmente per il bene del popolo siciliano e di tutti i cittadini e per la tua amata Modica. La tua elezione è un motivo di orgoglio per tutti noi che crediamo nei valori della Democrazia Cristiana, e siamo sicuri che la tua leadership sarà fondamentale per il futuro del partito e per il progresso della Sicilia”.

Salva