Calcio 5. Libera Futsal Pozzallo: “Non abbiamo impianto sportivo”

“A distanza di un anno dalle nostre richieste al comune di Pozzallo per avere un impianto sportivo idoneo a poter disputare le gare di calcio a 5 (serie C2-regionale) è triste appurare che praticamente nulla è cambiato”. La denuncia è della società Libera Futsal che l’anno scorso è stata costretta ad “emigrare” in quel di Modica perdendo il sostegno della nostra gente oltre alle laute spese affrontate e alle inevitabili difficoltà logistiche.

“Quest’anno, a una sola settimana dall’esordio casalingo, è ancora tutto un rebus, infatti, l’impianto sportivo di via Raoul Follereau, concessoci dal comune (per il quale paghiamo l’affitto) versa in condizioni pietose. Il manto erboso è divelto, letteralmente bucato in alcune zone, con annessi rischi di incolumità per i calciatori, le reti di recinzione bucate in più parti, le reti delle porte ridotte a brandelli, senza contare gli spogliatoi (nati per il tennis e usati per il calcio) minuscoli e privi di sufficiente acqua calda proprio come l’anno passato”.

Libera Futsal ha chiesto, eventualmente, di coesistere con un’altra società nel palazzetto dello sport comunale, anche perché il calcio a 5 si gioca indoor (l’anno scorso su 12 squadre di differenti province è stata l’unica squadra a a giocare all’aperto). “Anche lì abbiamo chiaramente inteso la mancanza di volontà politica nel trovare una soluzione che permettesse di poter ridare la struttura alla collettività, tutto questo dopo anni di monopolio di una sola società sportiva nonostante i numerosi e reiterati inadempimenti nei confronti dell’amministrazione, la stessa amministrazione che ci ha messo a conoscenza di questa spiacevole situazione. Siamo stanchi, non abbiamo chiesto risorse economiche e ancor meno la luna, chiediamo solo di rimanere a svolgere la nostra attività sportiva (pagando) davanti alla nostra gente così come possono giustamente farlo le altre società sportive pozzallesi, chiediamo risposte serie e chiare all’amministrazione in merito al palazzetto e ai campetti di via Raul Follereau, tutto questo a 10 giorni dalla prima partita a Pozzallo, per fortuna almeno il calendario è stato clemente e ci ha assegnato l’esordio di sabato 23 settembre fuori casa”.

