Riparte l’attività agonistica della Conad Scherma Modica

Parte di gran carriera l’attività agonistica della nuova stagione 2023/2024 per la Conad Scherma Modica. Si comincia con l’ottava edizione estiva del Trofeo CONI sulla Costa Jonica della Basilicata, manifestazione alla quale prenderà parte Carla De Leva vincitrice della prova regionale di qualificazione nel mese di maggio, quale componente per il fioretto femminile della squadra che rappresenterà la Sicilia. La fase finale del Trofeo Coni, che è la più grande manifestazione sportiva under14 in Italia, è una vera e propria mini-olimpiade dello sport giovanile italiano, con 35 Federazioni Sportive coinvolte e quest’anno con il record di oltre 4400 partecipanti. Segna la fine di un percorso iniziato dai ragazzi nella proprie associazioni, per poi passare dalle fasi di qualificazione provinciale e regionale. Una manifestazione fortemente voluta dal Comitato Olimpico Italiano, e che nel suo particolare format è antesignano della parità di genere a cui punta il Comitato Olimpico Internazionale. Alla cerimonia di apertura sarà presente il Presidente del CONI Giovanni Malagò che così presenta l’evento: “Il Trofeo, giunto all’ottava edizione, è ormai una grande storia, un successo assoluto, una scommessa vinta cominciata a Caserta nel 2014.Vedremo sano agonismo e rispetto delle regole, e sono sicuro che questa meravigliosa manifestazione, che coinvolge tutte le regioni, rimarrà nel cuore di ragazzi e ragazze, atleti, accompagnatori e tecnici”.

Domenica invece sarà il Palazzetto dello Sport di Santa Venerina ad ospitare la 1° Prova Regionale di Qualificazione Assoluta di spada maschile e femminile. Saranno Tidona, Granata, Desè, Cataudella, Goerblich e Gurrieri seguiti dal maestro Puglisi a rappresentare la Scherma Modica nella gara di spada maschile; mentre difenderanno i colori della contea nella gara di spada femminile Lucifora e Scarso. Per tutti l’obiettivo è il raggiungimento del primo 20% delle posizioni in classifica finale della rispettiva gara, per guadagnare il pass per la fase nazionale di Caorle di fine novembre.

