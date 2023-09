Vittoria. “Definizione agevolata”, le rassicurazioni dell’assessore ai Tributi, sul primo termine di scadenza

“Il termine del 15 settembre 2023, – afferma l’Assessore vittoriese Giuseppe Fiorellini,- non è assolutamente perentorio. Siamo soddisfatti del numero delle istanze ad oggi presentate ed invito i contribuenti a richiedere , anche dopo il suddetto termine, la propria posizione tributaria che è sempre richiedibile in qualunque periodo dell’anno.

Il vero termine da tenere in considerazione, ai fini dell’adesione alla “definizione agevolata”, è quello del 31 ottobre 2023, termine ultimo per aderire.

Nelle prossime settimane vedremo l’andamento delle istanze ed insieme con gli operatori dei tributi locali, in primis dei CAF, valuteremo se richiedere o meno lo slittamento dei termini a data successiva”.

