A Pozzallo fine settimana all’insegna di Notti e Note di Mare

In un fine settimana di eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale, Pozzallo diventa una location di pura magia, dove le atmosfere di note dorate coinvolgeranno Pozzallo. Tutto arricchito da tanta animazione per bambini e adulti. I luoghi della musica, dell’arte e del divertimento, sono stati concepiti per ammirare, gustare e vivere tutto il litorale pozzallese. 3 giorni di concerti che coinvolgeranno 10 band in 10 location diverse che abbracciano tutto il litorale pozzallese. Inoltre spettacoli per bambini, mostre d’arte con l’inaugurazione della mostra di Beppe Assenza, animazione, balli con la partecipazione dei concorrenti di X Factor Malta. Il tutto al fine di far vivere e rivivere luoghi, memorie, accompagnati dall’incantevole suono del mare.

Di seguito il programma di “Notti e Note di Mare” giorni:

22 settembre 2023

I LUOGHI DELLA MUSICA: Piazza delle Rimembranze ore 20:30.

POZZALLO’S GOT TALENT a cura della Consulta Giovanile di Pozzallo ospiti della serata “Noro’s Band”.

23 settembre 2023

I LUOGHI DELL’ARTE: Spazio Cultura “Meno Assenza” ore 17:30.

– Mostra su Bebbe Assenza “ASSENZA ESSENZA/ AL CUORE DEL COLORE”.

I LUOGHI DELLA MUSICA: ore 21:00.

– Lungomare Pietrenere (scritta Pozzallo) – Cover Band PINO DANIELE.

– P.zza Cesare Battisti – Dual Machine.

– Lungomare Raganzino (Mappamondo) – Retrò Gusto Live!.

– Scalinata Chiesa Madre – Lo spettacolo delle Voci a cura del Team Mavilla.

– Parco San Francesco – Piano Bar.

I LUOGHI DELLA MUSICA: ore 22:30.

– Piazza delle Rimembranze – MILLEWATT in concerto a seguire DJSet.

24 settembre 2023

I LUOGHI DEL DIVERTIMENTO

– Parco San Francesco dalle ore 16:30 Area dedicata al divertimento per i bambini con giochi, gonfiabili, baby dance, trucca bimbi curata dall’associazione Charlie Chaplin e Ludoteca Peter Pan.

– Piazza Municipio dalle ore 17:00 – FUN DANCE- ANIMAZIONE E BALLI DI GRUPPO a cura della DANCING ANGELS con la partecipazione dei concorrenti di X FACTOR MALTA.

I LUOGHI DELLA MUSICA: Piazza delle Rimembranze ore 18.30

MADE IN ROCK – Terza Edizione

Si esibiranno i FOLLOW HERTZ, MOODY SUN e BLACK CIRCLES.

Piazzale Torre Cabrera ore 21.30 i MARENERO

