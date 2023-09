Modica. In ospedale per una colonscopia, muore per infarto

Stavano concludendo la procedura di colonscopia, quando è sopraggiunto un infarto fulminante che non gli ha dato scampo. Inutili i tentativi dei medici per rianimarlo. L’amara notizia l’hanno dovuta dare alla moglie che lo attendeva all’esterno. Così è deceduto il modicano Giovanni Giannone, 57 anni, consulente. Sono intervenuti i carabinieri che, su disposizione della magistratura, hanno sequestrato documentazione medica e il cadavere. Si farà l’autopsia che dovrà stabilire se ci possano essere responsabilità. L’uomo stamattina, insieme con la moglie, si era recato all’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” per essere sottoposto a colonscopia. Durante la fase finale dell’accertamento invasivo è sopraggiunto l’infarto che non gli ha dato scampo. Lascia la moglie e tre figli. Giovanni Giannone era genero dell’imprenditore Mommo Armenia.

