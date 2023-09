Notti infuocate di fine estate a Modica

Nella notte tra giovedì e venerdì, lungo la Busita-Carranzonza, territorio di Modica, il fuoco ha incenerito le scorte di paglia e fieno presso l’azienda agricola di L.G.

Il danno è da quantificare in ben oltre 50.000 euro.

Nel mese di agosto, la stessa azienda aveva subito il furto di formaggi freschi, per alcune migliaia di euro. A circa 500 metri di distanza, lungo la stessa consorziale, nei primi giorni di settembre sono andati distrutti balloni di paglia per ben oltre 35.000 euro sempre di L.G..

