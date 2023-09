Monterosso Almo. Domani festa grande per l’Addolorata 

Domani si celebra la solennità della patrona Maria Santissima Addolorata. Si comincia già alle 6 del mattino quando il suono festoso delle campane di tutte le chiese e lo sparo di 21 colpi a cannone annuncerà il giorno di festa. Alle 6,30 la celebrazione eucaristica presieduta dall’arciprete don Giuseppe Antoci, alle 8,30 la santa messa presieduta da don Salvatore Giaquinta. Alle 9,30 il giro di gala del corpo bandistico cittadino “Vincenzo Bellini” e dell’associazione Tamburi di Giarratana per le vie cittadine. Alle 10 il solenne pontificale presieduto da mons. Giuseppe La Placa, vescovo della Diocesi di Ragusa. Alle 11 la tradizionale “Nisciuta” del simulacro della santa patrona, accolta dai Tamburi di Giarratana, dallo squillo di trombe, dal suono festoso delle campane e dagli spettacoli pirotecnici delle ditte “La Vip” di Alessandro Vaccalluzzo e Fire Sud da Zafferana etnea. La processione si terrà lungo le vie principali del paese.

Alle 16,30, la tradizionale cena a cui farà seguito, alle 19,30, la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vicario generale della diocesi di Ragusa, mons. Roberto Asta. Alle 20,30 la processione con il simulacro della santa patrona per la seconda processione. Alle 22 in contrada Tre Sirilli, grandioso spettacolo pirotecnico a cura della rinomata ditta La Vip di Alessandro Vaccalluzzo. Alle 22,30 “A trasuta a Chiazza” con spettacolo di fuochi, luci e musica curati dalla Fire Sud. Quindi, riflessione mariana e lettura dell’Atto di consacrazione della città alla santa patrona da parte del sindaco della città, Salvatore Pagano. Rientro della processione al santuario e reposizione del venerato simulacro della santa patrona sull’altare maggiore. Alle 23, in piazza Sant’Antonio, estrazione della lotteria Maria Santissima Addolorata.

