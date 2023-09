Modica. Esfo-Grimaldi e Teatro Garibaldi insieme per la stagione 2023-2024

Primo, importante, accordo di collaborazione per il nuovo corso di Operatore del Benessere organizzato in collaborazione tra l’Ente di Formazione Esfo e l’Istituto di Istruzione Superiore Principi Grimaldi di Modica. Gli studenti che hanno scelto di intraprendere questo percorso scolastico collaboreranno con la prestigiosa Fondazione Garibaldi che cura, tra le altre cose, l’organizzazione della stagione artistica dell’omonimo teatro a Modica, uno dei più importanti e storici teatri nel circuito siciliano. Grazie a questo accordo di collaborazione i ragazzi di Esfo avranno modo di entrare in contatto con l’affascinante mondo del teatro occupandosi di realizzare il trucco e le acconciature degli attori che si esibiranno sul palco del Garibaldi. “Per noi è un’opportunità di crescita professionale impagabile – fanno sapere dall’Esfo – per la quale ci sentiamo di ringraziare il sovrintendente Cannata per la disponibilità mostrata nei nostri confronti. I nostri alunni saranno seguiti da tecnici professionisti del settore che, oltre ad essere i loro docenti in classe, sono anche le loro guide nel mondo lavorativo del benessere. Garantiamo il massimo impegno e la massima serietà, consapevoli che ci confronteremo con l’altissimo livello degli spettacoli organizzati ormai da anni dalla Fondazione Garibaldi”.

