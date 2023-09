Arrivati a Pozzallo altri 780 migranti che si aggiungono ai 700 gìà presenti all’Hot Spot

L’intervento, sul tema dell’emergenza immigrazione, del Presidente del Consiglio On.Giorgia Meloni di ieri sera, non può non lasciare perplessi. Ancora una volta sia ha la sensazione che il Governo brancoli nel buio senza nessuna strategia e soluzione al problema su come affrontare l’accoglienza e la collocazione dei migranti in tutto il territorio nazionale.

Purtroppo, denuncia il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, si continua con le solite dichiarazioni roboanti e le frasi ad effetto che in questo momento difficile non servono a nulla.

Più di invocare l’Europa, che sicuramente ha già pesanti responsabilità e proclamare l’ennesimo giro di vite nei confronti dei migranti, occorre una maggiore organizzazione nell’accoglienza e nella distribuzione dei migranti e soprattutto un più stretto raccordo del Governo con i Comuni.

A Pozzallo, nella mattinata di oggi sono già ospitati 700 migranti, occorre accoglierne altre 780. Sono numeri difficili da sostenere, nonostante il grande impegno della Prefettura, della Questura, della Protezione civile, degli operatori sanitari ed umanitari.

Pozzallo continua ad accogliere come sempre con grande umanità, ma è doveroso l’invito al Governo ad una maggiore raccordo con i Comuni più esposti, per concordare insieme tutte le iniziative da intraprendere per affrontare nel migliore dei modi possibili questo grande fenomeno

