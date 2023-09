Sport e solidarietà alla Pigiama Run 2023 a Marina di Ragusa

La carovana della Pigiama Run ha colorato ieri le strade di Marina di Ragusa. Giovani e adulti, famiglie e amici, onlus e associazioni sportive, tutti in pigiama. Entusiasmo e sorrisi alla seconda edizione della iniziativa promossa dalla Lilt Ragusa, che ha unito in contemporanea 20 piazze italiane. Tutti insieme, per correre o camminare in pigiama, lanciando così un messaggio di vicinanza ai bambini malati oncologici. Ma non solo, grazie ai proventi delle iscrizioni la Lilt Ragusa finanzierà iniziative per venire incontro alle difficoltà dei piccoli malati e delle loro famiglie.

“Ringraziamo tutti i partecipanti per aver confermato vicinanza alla Lilt e solidarietà per i giovani pazienti oncologici e le loro famiglie. Ringraziamo le Istituzioni e gli sponsor che hanno reso possibile l’edizione 2023 della Pigiama Run a Ragusa. Non possiamo che essere sodisfatti per il buon esito dell’iniziativa, alla quale da giugno abbiamo lavorato con impegno. Diamo appuntamento al prossimo anno”, ha dichiarato il dottor Giovanni Garozzo, referente Lilt Ragusa per la Pigiama Run 2023.

