Il Modica calcio strapazza a domicilio la Roccacquedolcese 1-3

ROCCACQUEDOLCESE – MODICA 1 – 3

Marcatori: pt 31′ Savasta (rigore), st 15′ Diop, 22 Savasta (rigore), 43′ Carroccio.

Il Modica prosegue sulla scia positiva di risultati battendo. nell’anticipo di oggi. la Roccacquedolcese nella prima trasferta della stagione. Finisce 1 – 3 per i rossoblù. Modica ben organizzato in campo che ha sostanzialmente fatto la gara, pochi squilli dalle parti di Marino per la squadra di casa che poco ha saputo reagire alla superiorità degli uomini di Giancarlo Betta. I rossoblù sbloccano la gara al 32’ su calcio di rigore dopo un atterramento in area di Prezzabile; Luca Savasta non sbaglia. Prova timidamente a reagire l’undici locale ma è il Modica a tenere desta chiudendo la prima frazione di gioco in avanti.

La ripresa vede sempre i modicani in auge dominando il campo e al 15’ è Diop a portare la propria squadra sul 0 –2. Sulle ali dell’entusiasmo Vindigni e compagni provano a chiudere definitivamente le ostilità e così Savasta si procura un altro calcio di rigore dopo atterramento netto in area. Lo stesso attaccante porta a tre le reti per la sua doppietta personale. All’89° il gol della bandiera della Roccacquedolcese con Caroccio ma non basta e, dunque, arriva la seconda vittoria consecutiva per il Modica.

