Santa Croce Calcio a Misterbianco in cerca dei primi tre punti

La prima trasferta di campionato del Santa Croce calcio sarà in terra etnea contro l’FC Misterbianco e varrà per la seconda giornata del girone d’andata del campionato di Eccellenza. La squadra di mister Angelo Galfano affronterà questo difficile confronto con l’obiettivo di conquistare qualche punto per smuovere la classifica che vede i biacazzurri a zero punti dopo la sconfitta interna di domenica scorsa. Il Cigno è alla ricerca di conferme e, soprattutto, vuole lasciarsi alle spalle il periodo negativo che lo ha visto soccombere nelle tre gare ufficiali svolte finora. La squadra biancazzurra, vuoi per la precaria condizione fisica, vuoi per i propri demeriti, non è riuscita a esprimere quel gioco e quell’acume tattico su cui mister Galfano sta lavorando da quando sono iniziati gli allenamenti ad inizio agosto. I biancazzurri nelle precedenti esibizioni, sono parsi poco brillanti e molto titubanti, ma, la società e, soprattutto, il mister crede molto nelle qualità del gruppo e si aspetta un cambiamento di tendenza nel prossimo futuro. La gara contro il Misterbianco potrebbe essere l’occasione giusta, ma, attenzione agli avversari che già all’esordi in campionato, hanno dimostrato di essere temibili andando a violare il campo della Leonzio.

Mister Galfano per la gara di domani avrà a disposizione tutta la rosa dei giocatori, anche se, qualcuno in settimana ha marcato visita in infermeria.

La gara si giocherà domani pomeriggio alle ore 15.00 allo “Bonaiuto Somma” di Biancavilla e sarà diretta dal signor Alessio Lazzara della sezione arbitrale di Barcellona Pozzo di Gotto che sarà assistito dal signor Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di gotto e dal signor Antonino Spanò di Messina.

Salva