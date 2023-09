Poidomani. Fratelli D’Italia a Ragusa muove i primi passi.

Nuova riunione di circolo a Ragusa nella sede di Fratelli d’Italia con la partecipazione di numerosi iscritti e simpatizzanti. Il coordinatore cittadino, Luca Poidomani, con il vicecoordinatore Simone Diquattro, e la partecipazione del neopresidente di Gioventù nazionale, Andrea Manenti, presentato ai membri del circolo, ha avuto l’opportunità di illustrare quali sono le iniziative future e i progetti da lanciare per il territorio. “Prima di ogni altra cosa – chiarisce Poidomani – stiamo cercando il confronto con i nostri iscritti, sempre più numerosi, e con chi ci segue perché siamo convinti che sia opportuno garantire un’adeguata identità alla nostra azione politica. E questo possiamo farlo solo se riusciamo a intercettare le esigenze del territorio locale. Poi, definiremo quali le priorità della nostra azione che, naturalmente, non può non tenere conto delle principali questioni che attirano l’attenzione della collettività ragusana, da quella urbanistica con il nuovo Prg pronto a partire, alle altre di più ampio spessore che riguardano le difficoltà di numerose famiglie a riuscire a sbarcare il lunario. Stiamo definendo una piattaforma di idee che sottoporremo all’attenzione di tutti gli attori politici e amministrativi presenti nella nostra città”. Ma c’è un aspetto su cui Fratelli d’Italia punta molto in questa fase. “Ci siamo, infatti, confrontati – aggiunge Poidomani – sull’imminente lancio di una iniziativa rivolta a quartieri, frazioni e associazioni. In pratica, organizzeremo riunioni e banchetti per incontrare sul posto i residenti (andando in loco) e discuteremo dei problemi e delle proposte che i cittadini intendono illustrarci e che naturalmente andremo a perorare presso chi di competenza. Stiamo lavorando, inoltre, alla formazione del direttivo e dei gruppi di lavoro che dovranno occuparsi di tutti gli argomenti scottanti che riguardano la città”.

