Riqualificazione Vallata Santa Domenica: consegnati i lavori

“Consegnati i lavori per la riqualificazione della Vallata Santa Domenica”. A darne notizia è il sindaco Peppe Cassì il quale ha sottolineato che “l’intervento, finanziato con fondi Pnrr per circa 7 milioni di euro, punta a restituire ai ragusani questa area cruciale della nostra città, per posizione, storia, potenzialità e sviluppo ambientale, da via Natalelli, dove già sono stati collocati gli orti urbani, fino al Ponte San Vito”.

L’assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida aggiunge che “i lavori prevedono: bonifica e ripristino di alberi e arbusti, la realizzazione di un bypass e di condotte interrate per le acque bianche, il rifacimento della pavimentazione dei sentieri e dei muri a secco, l’abbattimento delle barriere architettoniche, il rifacimento del marciapiede di via Natalelli e di via Carlo Alberto Dalla Chiesa e della relativa illuminazione, la riqualificazione delle passerelle e dell’antica carcara, la realizzazione della pubblica illuminazione lungo i sentieri e nei luoghi di interesse.

Con un ulteriore intervento, si provvederà poi a mettere in sicurezza il costone che sovrasta il tratto dal Ponte San Vito a Ibla, così da recuperare il percorso nella sua interezza e ricostituire l’antica, suggestiva, via di collegamento tra Centro storico superiore e Ragusa Ibla”.

