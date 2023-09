Bonifica Sp 18. Vittoria, il Sindaco Aiello scrive al Commissario del Libero Consorzio

Il Sindaco Francesco Aiello ha inviato una nota al Commissario Straordinario del Libero Consorzio di Ragusa, per chiedere la bonifica delle strade provinciali. In particolare, il primo cittadino fa riferimento alla pulizia della S.p 18, la strada che da Vittoria conduce a Santa Croce Camerina, in prossimità della riserva del Pino d’Aleppo, dove vi è un deposito incontrollato di rifiuti che causa grave inquinamento ambientale.

“Chiediamo al Commissario straordinario – commenta il sindaco Aiello – di bonificare il tratto di strada sulla Sp 18. Per noi è importante dato che insiste proprio all’ingresso della città e dunque va a ledere i principi del decoro urbano. Siamo certi che il nostro appello venga quanto prima ascoltato- ha concluso il primo cittadino”.

