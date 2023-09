Danneggiamento dehors pizzeria di Ragusa. Identificato l’autore

E’ stato scoperto dalla Polizia di Stato l’autore del danneggiamento del caratteristico dehors della pizzeria “Pizza & Ciccia” di via Matteotti, che nelle prime ore del 2 settembre scorso era stato vandalizzato.

Si tratta di uno straniero comunitario di 26 anni, senza fissa dimora, con pregiudizi di polizia, che aveva tentato di rubare una bicicletta fissata alla struttura per fini ornamentali, nel tentativo di appropriarsene. Non riuscendo nell’intento, con furia si era scagliato sulla struttura distruggendone gli arredi ed i vasi di fiori che l’adornavano, scappando subito dopo consapevole che il fracasso procurato avrebbe richiamato l’attenzione della Polizia.

L’immediata attività investigativa condotta dagli agenti dell’Ufficio “Volanti” della Questura di Ragusa hanno consentito nel giro di qualche giorno di risalire all’identità dell’autore del danneggiamento e di denunciarlo all’Autorità Giudiziaria.

Infatti, grazie alla conoscenza del territorio e dei soggetti pregiudicati che gravitano nelle diverse aree cittadine, la Polizia di Stato è riuscita ad individuare l’autore del danneggiamento e del tentato furto della bicicletta per cui il titolare dell’attività commerciale aveva sporto denuncia. Un importante supporto all’attività d’indagine è stato fornito dalle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza cittadina, collegato con la centrale operativa della Questura. I filmati sono stati attentamente esaminati dai poliziotti e l’autore dei reati ripreso dalle telecamere è stato riconosciuto senza alcun dubbio dagli agenti.

L’attività condotta dalla Sezione Volanti della Questura di Ragusa dimostra ancora una volta l’impegno costante dedicato al controllo del territorio ed al contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa che minano la percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

