Vittoria. Fondo di tesi di Laurea biblioteca “Angelo Alfieri”

Con deliberazione n. 352 del 5 settembre 2023 la Giunta Comunale di Vittoria, accogliendo la proposta dell’Assessore ai Beni ed alle Attività Culturali on. Paolo Monello, ha costituito presso la biblioteca comunale un “Fondo Tesi di Laurea”, con le tesi che saranno donate alla biblioteca stessa. L’iniziativa parte dal desiderio di raccogliere e conservare testimonianze della ricerca e del sapere di concittadini e concittadine che si distinguono nei vari rami dello scibile e che onorano la nostra Città con i loro studi ed il loro impegno. I laureati e le laureate che vorranno donare le loro tesi di Laurea e/o di Dottorato su qualsiasi argomento, discusse a cominciare dall’anno accademico in corso 2022-23, parteciperanno anche all’assegnazione di una borsa di studio che sarà concessa non appena sarà pervenuto un congruo numero di tesi e poi annualmente alla fine di ogni anno accademico.

Annualmente infatti, le tesi pervenute saranno esaminate da un’apposita commissione e le prime ritenute più interessanti riceveranno una borsa di studio.

In ogni caso, coloro che hanno conseguito la laurea negli anni precedenti volessero far dono del loro lavoro alla biblioteca, saranno tutti iscritti in uno speciale “Albo d’oro”.

