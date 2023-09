Vittoria aderisce a Città per la vita/Città contro pena di morte

La Giunta comunale di Vittoria, riunitasi in data 5 settembre scorso ha deliberato di aderire alla Rete delle Città per la vita – Città contro la pena di morte. Di impegnarsi a fare di questa adesione, motivo di accresciuta responsabilità, operando in tutti gli ambiti di propria competenza, perché siano assicurati spazi di adeguata informazione e sensibilizzazione sulle motivazioni del rifiuto della pena capitale e sul progresso della campagna abolizionista nel mondo e di dare ampia diffusione dell’adesione della nostra Città, alla Rete promossa dalla Comunità di Sant’Egidio.

