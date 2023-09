Consiglio Santa Croce. Aggiornato programma triennale lavori pubblici, costituzione Gal e somme a Iblea Acque

L’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici, la costituzione del Gal pesca, una nuova anticipazione a Iblea Acque per permettere il pagamento ai lavoratori. Sono stati alcuni dei punti approvati ieri sera in Consiglio comunale a Santa Croce Camerina. Tra le opere più importanti, inserite nel programma triennale, il progetto per il ripristino, miglioramento ed efficientamento delle strade rurali, per 680mila euro per il quale è stata presentata una richiesta di finanziamento all’Esa. “Si tratta in particolare – spiega il sindaco Peppe Dimartino – dell’anello che interessa contrada Comuni e contrada Punto Lillo: strade rurali sulle quali si affacciano tante aziende agricole”. Una richiesta di finanziamento è stata poi ottenuta per 90mila euro per l’efficientamento energetico per dotare strade prive di illuminazione con pali autoalimentati con pannelli fotovoltaici integrati. Lo stesso tipo di pali saranno installati nel cimitero comunale e sarà predisposta una nuova illuminazione anche nella palestra tensostatica della scuola Falcone e Borsellino. Ancora, ieri mattina è stata ricevuta l’approvazione del mutuo per i lavori al campo sportivo per l’importo mancante (200mila euro) dei 600mila del bando sport e periferie e dunque a breve partiranno i lavori “Ieri, inoltre – aggiunge il primo cittadino – è arrivata la sentenza del Cga sulla vicenda Mediale, che dà pienamente ragione al nostro operato. La stessa Mediale, proprio in questi giorni, ha consegnato finalmente tutti gli elenchi a Iblea Acque che sarà così in grado di emettere fatture. Nelle more che ciò accada, il Consiglio comunale ha approvato una seconda anticipazione di somme, con scadenza 31 dicembre, per permettere il pagamento degli stipendi dei dipendenti”. Deciso inoltre dalla Giunta comunale e comunicato al consiglio, il termine delle zone blu a Punta Secca dalla giornata di lunedì 16.

