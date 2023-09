Vittoria. L’assessore-consigliere Nicastro: “Contro di me offese personali”

“L’ultima seduta del Consiglio comunale di Vittoria è stata, purtroppo per me, caratterizzata da una serie di offese personali rivolte alla mia persona che, purtroppo, evidenziano come l’unico obiettivo di certa opposizione sia quella di metterla in caciara. Io, però, che si sappia, a questo gioco al massacro non ci sto. E prendo decisamente le distanze da un modo di fare che non mi appartiene. Le offese gravissime rivolte alla mia persona, naturalmente, le rispedisco al mittente. E mi chiedo: ma che modo è questo di fare politica soprattutto quando il primario obiettivo di tutti dovrebbe essere quello di mettersi al servizio di una città duramente provata dagli anni di gestione commissariale e, ancora prima, dallo scioglimento?”. L’interrogativo è sollevato dall’assessore-consigliere comunale del Pd di Vittoria, Giuseppe Nicastro, che stigmatizza quanto accaduto “con riferimento, in particolare, a frasi poco confacenti nei miei confronti, offese personali che non si capisce perché siano state proferite. Sono state fatte, poi, gravi dichiarazioni, sempre nei miei confronti, che valuterò se segnalare nelle sedi competenti. Una vera vergogna quella consumatasi l’altra sera. Il tutto – aggiunge Nicastro – dinanzi alla presidente del Consiglio la quale non solo è rimasta indifferente a fronte delle offese in questione ma non mi ha neppure concesso la parola per replicare, pur avendone il diritto. Non vorrei che si pensasse che, con questi tentativi, si voglia minacciare il sottoscritto. Perché se è così, si sono fatti male i conti. Una cosa è certa. Andremo sempre avanti, con la stessa passione e la voglia di fare bene che ci ha fatto vincere le elezioni. Tutto questo lo dobbiamo alla nostra città, al di là di queste voci irresponsabili che si levano e che servono soltanto a intorbidire, senza motivo, le acque quando, invece, il nostro unico obiettivo è quello di migliorare la nostra città”.

Salva