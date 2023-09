Ragusa. Approvato atto per adesione al Gal Pesca del Sudest

“Il gruppo De Luca per Ragusa-Sud chiama Nord ha intercettato il bando mentre il nostro assessore, Andrea Distefano, si è premurato di coinvolgere l’assessore comunale allo Sviluppo economico, Giorgio Massari. E il risultato è arrivato, in modo concreto”. E’ il commento che proviene dal consigliere comunale Saverio Buscemi dopo l’approvazione all’unanimità, ieri sera, in Consiglio comunale, dello schema dell’atto costitutivo e dello statuto ai fini dell’adesione del Comune di Ragusa al Gruppo di azione locale della Pesca del Sud Est Sicilia. “Apprezziamo molto – aggiunge Buscemi – il fatto che la percezione avuta da parte nostra sia arrivata a compimento. L’Amministrazione comunale ha accolto tale suggerimento che si è poi tradotto in una proposta concreta esitata dall’intero civico consesso, addirittura con una votazione all’unanimità, 21 voti favorevoli su 21 presenti, circostanza che, secondo le cronache di palazzo dell’Aquila, non si registrava da anni. E’ una delibera che coinvolge ben cinque Comuni che condivideranno questo percorso”. “Anche perché – aggiunge Buscemi – questa è la politica che ci piace, perché noi amiamo la politica del fare, la politica del realizzare nell’immediato, la politica in grado di dare risposte efficaci alla collettività. Siamo contenti di avere contribuito alla creazione di questo percorso in tempi record. E’ quello che abbiamo detto in campagna elettorale. Sogniamo un posto dove i tempi della politica, lunghi e dilatati, possano ridursi sempre di più e coincidere, piuttosto, con i tempi della vita reale che, come detto, ha bisogno di risposte immediate. E’ un percorso che porterà un certo profitto alla nostra città e alla nostra provincia, avrà la funzione di volano economico. Se utilizzato bene, questo schema potrà creare un indotto di rilievo nel settore grazie all’arrivo di ingenti finanziamenti. Ringrazio tutti i colleghi consiglieri che si sono espressi in modo positivo circa la valenza e la bontà dell’atto”.

