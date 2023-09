M5s ibleo. Sabato firma day sul salario minimo garantito

In Italia, negli ultimi decenni, il numero di lavoratori esposti al rischio di povertà è aumentato sensibilmente. La quota di lavoratori poveri tra il 2006 e il 2017 è passata dal 17,7% al 22,2%, vicini al 28% per le donne. Inoltre il rischio di bassa retribuzione è altissimo, del 53,5% per i lavoratori part-time e i lavoratori atipici. E la provincia di Ragusa, purtroppo, non si discosta dalle medie nazionali, scontando allo stesso tempo anche i problemi della marginalità geografica e della mancanza di infrastrutture. Per questo il Movimento 5 stelle in provincia organizza, per sabato 16 settembre, una giornata di raccolta firme per sostenere la proposta di legge che istituisce un salario minimo garantito. Il firma day si terrà a Marina di Ragusa dalle 18,30 fino alle 23,30; in via Cavour angolo via La Marmora a Vittoria dalle 18,30 alle 21,00; in piazza Matteotti a Modica dalle 18,00 alle 21,00; in piazza Fonte Diana a Comiso dalle 18,00 alle 21,00 e in piazza Unità d’Italia a Ispica dalle 18,00 alle 21,00. “La giornata di sabato – spiega il coordinatore provinciale Federico Piccitto – si incardina nel contesto delle varie iniziative che si svolgeranno, in questo periodo, su tutto il territorio nazionale. Crediamo fortemente in questa proposta che combatte i contratti “pirata”, le false imprese, le false cooperative e le esternalizzazioni che servono proprio a sottopagare i lavoratori. Per questo invitiamo non solo i nostri simpatizzanti e attivisti, ma tutti i cittadini a recarsi presso i nostri banchetti per ricevere informazioni e sostenere con la propria firma la proposta di legge per l’istituzione di un salario minimo garantito”.

